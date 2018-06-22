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Фигуранта дела о крушении катамарана на Волге отправили под домашний арест

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Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
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Волгоградский областной суд отправил под домашний арест владельца лодочной станции Леонида Жданова, который допустил выход в акваторию Волги затонувшего впоследствии катамарана. Таким образом, инстанция удовлетворила просьбу защиты о смене меры пресечения с содержания под стражей.

«Постановление отменить. Назначить меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 августа», — приводит слова судьи ТАСС.

Пассажирский катамаран и баржа столкнулись недалеко от порта Ворошиловского района Волгограда вечером 11 июня. В результате ЧП погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. По предварительным данным, водитель катамарана, который был пьян, превысил допустимое число пассажиров на борту.

14 июня владельца лодочной станции Леонида Жданова арестовали на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». По версии следствия он допустил выход в акваторию катамарана, который не стоял на учете с 2017 года.

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