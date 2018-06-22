Следователи проверяют лагерь из-за кишечной инфекции в Омской области

Деятельность детского лагеря в Омской области остановлена из-за кишечной инфекции. Учреждение проверяет следственный комитет.

По данным правоохранительных органов, в детском лагере выявлено несколько случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией, выявлено шесть носителей норовируса. В связи с ситуацией деятельность лагеря решено прекратить. 300 подростков уже вернулись в Омск, сообщает РИА «Омск-информ».

Роспотребнадзор и следственный комитет возьмут на исследование пробы в учреждении. В ходе экспертизы будет установлено, что стало источником болезни. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников лагеря, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Врио губернатора Омской области Александр Бурков дал поручение проверить все лагеря в регионе.