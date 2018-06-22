Volvo Cars открыла первый завод в США

Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars открыл первый завод в США. Как информирует пресс-служба компании, объект будет расположен в городе Чарлстоне штата Южная Каролина.

«Volvo Cars инвестирует около $1,1 млрд в производство в Чарлстоне. Планируется создание порядка 4 тыс. новых рабочих мест, при этом около 1,5 тыс. сотрудников будут трудоустроены уже до конца этого года», — указано в сообщении автопроизводителя.

Под строительство завода выделена территория площадью около 650 га, а проектируемая площадь помещений составит 213,7 тыс. кв. м. Компания планирует ежегодно выпускать 150 тыс. автомобилей при полной производственной мощности завода.

Кроме того, Volvo Cars намерена наладить выпуск гибридных автомобилей на всех своих предприятиях, а с 2019 года начнется реализация стратегии полной электрификации модельного ряда.

Ранее консорциум Car Connectivity разработал стандарт для технологии цифрового ключа от автомобиля. Предполагается, что уже с первого квартала 2019 года все автовладельцы смогут запускать двигатель при помощи смартфонов.