СМИ сообщили об аресте заместителя главврача центра МГМУ имени Сеченова

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя главного врача Клинического центра им. И.М. Сеченова Елену Вороненкову. Ее обвиняют в даче взятке секретарю Симоновского суда столицы.

Как сообщает «Коммерсант», Вороненкова хотела получить признание права собственности на квартиру. Отмечается, что имущество принадлежит городу, а медик приобрела его незаконно.

По этому делу проходят еще двое обвиняемых, в том числе замначальника отдела столичного департамента городского имущества Светлана Некрасова. По результатам доследственной проверки 4 июня Главное следственное управление СКР возбудило в отношении секретаря суда, а также Некрасовой, уголовное дело за мошенничество и получение взятки. По ходатайству следствия обе женщины были арестованы. Заместитель главврача Вороненкова отправлена в СИЗО.

Накануне был задержан глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский, который получил взятку почти на 500 тыс. рублей стоматологическими услугами.