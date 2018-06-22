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Кельнский собор эвакуировали из-за подозрительного посетителя

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hans Blossey
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Сотрудники полиции задержали в Кельнском соборе мужчину, который показался им подозрительным. Правоохранители эвакуировали посетителей, но уже сейчас римско-католический собор снова открыт, пишет Bild в пятницу, 22 июня.

Подозрение у немецких полицейских вызвал выходец из Румынии около 25 лет. Они заметили, что он слишком близко припарковался у Кельнского собора и несколько раз входил и выходил из него. В крови румына обнаружили наркотические вещества.

Обстоятельства инцидента уточняются, при этом полицейские уже исключили намерения задержанного устроить теракт. Тем не менее кинологи осмотрели собор на наличие взрывчатых веществ.

В этот же день подозрительное поведение мужчины в Лондоне также стало причиной эвакуации людей. На вокзале Чаринг-Кросс 22 июня полицейские задержали пассажира, у которого, как им показалось, была с собой бомба. Вокзал был временно закрыт.

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