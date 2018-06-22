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Полнолуние помешает москвичам увидеть первый летний звездопад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичи не смогут увидеть первый летний звездопад из-за полной Луны. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Пик летнего звездопада, или метеоритного потока Июньских Боотид из созвездия Волопаса, придется на 27 июня. Этот поток можно наблюдать ежегодно в период между 22 июня и 2 июля, пишет сетевое издание m24.ru. Мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности Земли, сгорают в атмосфере.

По словам специалистов, чтобы наблюдать это зрелище, небо должно быть максимально безоблачным, также не до должно быть лунной подсветки. Последний сильный всплеск активности Июньских Боотид имел место в 1998 году, тогда за час можно было увидеть порядка 100 метеоров.

В августе прошлого года Луна помешала россиянам наблюдать «звездопад» — метеорный поток Персеиды.

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