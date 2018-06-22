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Медведица с тремя медвежатами прогулялась по поселку на Кунашире

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Жители курильского острова Кунашир заметили и засняли на видео маму-медведицу с тремя медвежатами. Семейство прогуливалось по поселку Горячий Пляж.

Взрослая медведица была замечена с тремя маленькими медвежатами среди домов и машин в окрестностях подножья вулкана Менделеев. Островитяне не стали подходить ближе в целях безопасности, но на кадрах видно, что медвежата еще совсем маленькие и недавно появились на свет, сообщает ИА SakhalinMedia.

Горячий Пляж — это поселок сельского типа на острове Кунашир на склоне вулкана Менделеев. Свое название получил из-за того, что на прибрежных участках и приливной зоне у вулкана присутствует большое количество щелочных и хлоридно-натриевых источников с температурой 60–100 градусов. Вода из источников используется для лечебных целей и выращивания овощей в теплице.

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