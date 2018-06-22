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Поцеловавший журналистку Deutsche Welle болельщик рассказал о реакции своей жены

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Фото: twitter.com
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Российский футбольный болельщик по имени Руслан Камолов, который поцеловал в щеку и обнял журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран во время прямого эфира из Москвы, рассказал о реакции своей гражданской жены на произошедшее. 

«Да, она была удивлена, конечно, но все же восприняла это как шутку», — рассказал молодой человек в интервью «Федеральному агентству новостей»

Камолов отметил, что сделал это, испытывая радость и ликование от того, что в России проходит такое крупное спортивное событие.

«То, что я задел рукой часть левой груди, увидел только на видео, которое мне прислал друг, живущий в Германии», — сказал он, отметив, что это произошло случайно и он не имел плохих намерений. 

20 июня в издании заявили, что журналистка подверглась сексуальному домогательству во время эфира с ЧМ-2018. После этого молодой человек пришел в московский офис немецкой телерадиокомпании, чтобы лично извиниться перед Теран.

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