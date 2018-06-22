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Расследование по делу бывшего премьера Франции и его супруги завершено

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mehdi Taamallah
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Сотрудники центрального управления полиции Франции по борьбе с финансовыми и налоговыми правонарушениями завершили расследование по делу бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона и его жены Пенелопы. Супругов обвиняют в хищении государственных средств.

Кроме того, по данным телеканал BFMTV, их обвиняют в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом. Материалы дела будут переданы для рассмотрения в судебные органы.

Скандал вокруг Фийона и его окружения разразился во время президентской кампании весной 2017 года. СМИ обвиняли супругу Фийона в том, что она восемь лет получала зарплату в качестве фиктивного парламентского помощника.

Кроме того, сообщалось, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за фиктивную работу в журнале Revue des Deux Mondes.

Франсуа Фийон проиграл в первом туре президентских выборов во Франции в марте 2017 года.

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