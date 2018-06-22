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Песков рассказал о сложностях с обменом Сенцова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сложности с обменом украинского режиссера Олега Сенцова обусловлены тем, что он осужден по тяжкой статье, при этом не имеет значения, признал он себя гражданином России или нет.

Российский суд в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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«Он же осужден. И осужден по очень тяжкой статье. Речь идет о том, кем он является де-юре. Не важно, кем он себя признает и кем не признает», — ответил Песков на вопрос журналистов.

«Вы знаете, что тема обмена затрагивалась вчера в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко», — добавил он.

21 июня лидеры России и Украины обсудили по телефону вопросы обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами обеих стран граждан, которые содержатся в заключении.

Песков также не подтвердил получение Кремлем прошения о помиловании Сенцова от председателя Совета Европы Турбьерна Яргланда.

«Мне неизвестно о том, что такое прошение было», — ответил он.

Ранее украинец отказал Европейскому суду по правам человека в просьбе прекратить голодовку.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. Участники группировки совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Сам осужденный считает себя невиновным.

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