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Девочку-сироту держали в психбольнице четыре месяца в Магадане

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Девочку-сироту поместили в Магаданский областной психоневрологический диспансер для обследования и после этого безосновательно держали там четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба Магаданской области.

Прокуратура области провела проверку и установила, что ребенок был помещен в психоневрологический диспансер для обследования, после которого девочку планировали устроить в детский дом-интернат. Специалисты завершили обследование в феврале, но ребенка так никуда и не определили. Таким образом несовершеннолетняя пробыла в учреждении более четырех месяцев, сообщает ИА MagadanMedia.

По результатам проверки прокуратура области внесла представления департаменту образования мэрии города Магадана и министерству труда и социальной политики области с требованием устранить нарушения прав несовершеннолетней.

На данный момент девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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