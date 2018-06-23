Всех нагнули

Генеральная Ассамблея ООН занимается многими важными делами — не исключая и изобретение новых праздников. Так, с 2014 года по решению высшего совещательного органа международного сообщества, в мире отмечается Международный день йоги. Вот уже пятый год 21 июня (в день летнего солнцестояния, имеющий важное значение для многих религиозных и мистических учений) по всей планете энтузиасты древних индийских практик владения телом и душой упражняются в своем искусстве на улицах и площадях, в парках и скверах — везде, где можно показать несведущим, что же такое настоящие йогины и на какие чудеса они способны. Портал iz.ru подготовил фотогалерею о том, как проходило празднование в разных регионах Земли.