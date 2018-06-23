Всех нагнули

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Мир отпраздновал Международный день йоги
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Тысячи йогов заполонили Таймс-сквер в Нью-Йорке
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Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Гуру Кешав Ананда демонстрирует асаны перед статуей Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро
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Фото: REUTERS/Stringer
Китайские йоги устроили празднество перед гигантской статуей философа Лао-цзы в одном из парков Хуайаня в провинции Цзянсу
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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Жители Тбилиси тоже не оставили вниманием день йоги
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Фото: Global Look Press/Chen Fuping
В других городах Китая празднование принимало иногда по-настоящему эстетский характер
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Среди американцев йога во всех своих многочисленных разновидностях популярна уже почти полвека
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Фото: REUTERS/P.Ravikumar
Многие поклонники йоги ради праздника украсили лица тематическим макияжем
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
В Иерусалиме, священном городе трех религий, тоже нашлось место для йогов
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Фото: TASS/Zuma/Abbas Idrees
И, конечно, наиболее массово отмечают день йоги на родине этого древнего искусства. Собственно, именно Индия и стала в 2014 году инициатором принятия резолюции Генеральной Ассамблеи, установившей праздник
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Йоге покорны все возрасты и все национальности
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Генеральная Ассамблея ООН занимается многими важными делами — не исключая и изобретение новых праздников. Так, с 2014 года по решению высшего совещательного органа международного сообщества, в мире отмечается Международный день йоги. Вот уже пятый год 21 июня (в день летнего солнцестояния, имеющий важное значение для многих религиозных и мистических учений) по всей планете энтузиасты древних индийских практик владения телом и душой упражняются в своем искусстве на улицах и площадях, в парках и скверах — везде, где можно показать несведущим, что же такое настоящие йогины и на какие чудеса они способны. Портал iz.ru подготовил фотогалерею о том, как проходило празднование в разных регионах Земли.
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