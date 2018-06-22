Уточнены границы между Псковской и Ленинградской областями

В Пскове состоялось заседание межведомственной рабочей группы, которая работала над уточнением границ между Псковской и Ленинградской областями. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти Псковской области.

Также, как сообщает Псковская лента новостей, над этим вопросом работали и федеральные структуры, такие как областное управление Росреестра, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области и МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

В 2017 году были созданы четыре межведомственные рабочие группы, которые занимались уточнением границ Ленинградской области с Вологодской, Псковской, Новгородской областями и Карелией. Это делается в связи с распоряжением правительства о том, что к началу 2021 года должны быть внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.