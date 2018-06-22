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Уровень заболеваемости пневмонией вырос в Новгородской области

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Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости в Новгородской области. Количество случаев внебольничной пневмонии увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

По данным ведомства, с января по май зарегистрировано 93,3 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. 87 тыс. случаев болезни приходятся на ОРВИ и внебольничную пневмонию. Если в 2017 году за первые месяцы пневмонией переболели 1714 человек, то в этом году к медикам обратились 3,2 тыс. человек. Об этом пишет Новгород.ру.

Выше областного показателя оказалась заболеваемость в Великом Новгороде. Батецком. Любытинском. Валдайском районах.

Роспотребнадзор также отмечает снижение уровня заболеваемости острыми кишечными заболеваниями на 17%, также на 13% снизилась заболеваемость туберкулезом.

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