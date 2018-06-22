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Казанский собор и пожарная часть остались без воды в Ставрополе

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На семи улицах в Ставрополе сегодня отключили воду. Причиной стали ремонтные работы. Вода вернется в жилые дома лишь после 17:00.

Как уточняет NewsTracker, воды нет в домах на улицах Суворова, Ставропольской, Подгорной, Клары Цеткин, Казанской, Уральской, Ясеновской. Кроме того, от водоснабжения отключены художественное училище, Казанский кафедральный собор, бассейн и даже пожарная часть.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что в Киеве без воды остались здания кабинета министров, Верховной рады и ряд других объектов. Причиной стала утечка воды в подвале ресторана «5 Авеню», который расположен в центре Киева.

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