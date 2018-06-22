Петербургские блогеры разыграли пригласительные на «Алые паруса»

Выпускной мечты — на борту бригантины Tre Kronor. Нескольким улыбнулась удача — они выиграли пригласительные. Петербургские блогеры разыграли билеты на грандиозное шоу. Условия: угадать локацию в городе и явиться туда в указанное время. Пришел первым — пригласили на борт брига «Три короны».

Впервые праздник «Алые паруса» был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва в 2005 году праздник получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».