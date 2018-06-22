Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

Минобороны опубликовало уникальные исторические документы о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана «Барбаросса».

Архивные документы рассекретили к годовщине начала Второй мировой. На сайте Минобороны можно также ознакомиться с директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар фашистских войск.

Кроме того, опубликовано большое количество документов, связанных с личными судьбами героев ВОВ. В одноим из них рассказывается история 158-го истребительного полка и подвиги младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева. Эти авиаторы первыми на Северном фронте совершили воздушный таран, пишет «Газета.ру».

В преддверии Международного женского дня Минобороны опубликовало исторические документы о подвигах женщин во время ВОВ. Среди них были фронтовые письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные документы.

К 75-й годовщине разгрома фашистов Минобороны опубликовало рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Кроме того, стали доступны также наградные листы на присвоение звания Героя СССР солдатам, воевавшим в Сталинграде, и выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага».

Накануне участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» возложили венки и зажгли свечи на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Ранее украинский «Оппозиционный блок» призвала граждан страны не забывать историю и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В партии отметили, что нынешняя власть Киева хочет переписать историю и заставить народ забыть прошлое.

22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. В этот день в России отмечается День памяти и скорби.