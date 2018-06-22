Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

Минобороны опубликовало уникальные исторические документы о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана «Барбаросса».
Архивные документы рассекретили к годовщине начала Второй мировой. На сайте Минобороны можно также ознакомиться с директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар фашистских войск.
Кроме того, опубликовано большое количество документов, связанных с личными судьбами героев ВОВ. В одноим из них рассказывается история 158-го истребительного полка и подвиги младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева. Эти авиаторы первыми на Северном фронте совершили воздушный таран, пишет «Газета.ру».
В преддверии Международного женского дня Минобороны опубликовало исторические документы о подвигах женщин во время ВОВ. Среди них были фронтовые письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные документы.
К 75-й годовщине разгрома фашистов Минобороны опубликовало рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Кроме того, стали доступны также наградные листы на присвоение звания Героя СССР солдатам, воевавшим в Сталинграде, и выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага».
Накануне участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» возложили венки и зажгли свечи на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Ранее украинский «Оппозиционный блок» призвала граждан страны не забывать историю и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В партии отметили, что нынешняя власть Киева хочет переписать историю и заставить народ забыть прошлое.
В первые дни на фронт ушли 52 сотрудника газеты. Всего же в местах боевых действий работали более 300 известинцев. На фото военный корреспондент Евгений Кригер беседует с командиром одной из частей Красной Армии
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Красноармеец Александр Заходский участвовал в боях на советско-финской границе, которые начались 29 июня. 10 июля 1941 года Александр Заходский пал в бою, сраженный осколком вражеской мины. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/А. Секретарев
Корреспонденты «Известий» часто выходили на линию огня, рискуя жизнью. На первом плане — наводчик ручного пулемета Мищенко. Слева — помощник наводчика красноармеец Ермопаев. 23 августа 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/С. Гурарий
23 июня была создана Ставка Главного Командования. 30 июня — Государственный комитет обороны. Иосиф Сталин 8 августа стал Верховным Главнокомандующим
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
На рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистская авиация подвергла массированным налетам 66 аэродромов. Советские ВВС в первый день войны потеряли около 1,2 тыс. самолетов, из них 800 — на аэродромах
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В начале войны в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины развернулись боевые действия войск прикрытия и пограничных войск. На исходе первой недели войны вермахт занял часть Прибалтики, большую часть Белоруссии, на Украине гитлеровцы продвинулись восточнее линии Ровно, заняли Острог, Кременец, Львов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первый день войны президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации военнообязанных...», она коснулась мужчин 1905–1918 годов рождения. Несмотря на то что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких часов до одних суток
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первый год войны под лозунгом «Победа будет за нами!» на фронт отправились 14 млн человек
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В течение двух месяцев ожесточенные бои под Смоленском продолжались на огромной территории: 600–650 км по фронту и 200–250 км в глубину
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Война застала советскую военную авиацию на стадии перевооружения. И летчикам пришлось быстро учиться управлять новой техникой. На фото летчики на Западном фронте. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
В первые дни Великой Отечественной своих домов лишились десятки тысяч человек. За всю войну почти полностью было разрушено больше тысячи городов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Фашисты разрушили дома миллионов граждан. Первые удары пришлись по жителям Донбасса, Минска, Киева, Харькова, Смоленска, Одессы, Днепропетровска
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Война застала Советский Союз утром после самой короткой ночи в году
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первые дни войны колхозники помогали строить оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
С первых дней войны Георгий Жуков находился на фронте и лично руководил обороной. На фото командующий армией Г. К. Жуков в 107-й стрелковой дивизии. Западный фронт. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
На начальном этапе войны в Красной армии широко использовался гужевой транспорт для снабжения войск. Конный обоз. Западный фронт. Август 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Ельнинская операция — часть Смоленского сражения, закончившаяся победой Красной армии. Через 10 дней после ее окончания участвовавшие в операции стрелковые дивизии первыми были удостоены звания гвардейских. На фото разрушенная Ельня. Сентябрь 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Одними из основных жертв первых дней войны стали беззащитные жители приграничных деревень
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Во время войны нацисты вывезли тысячи детей «нордической внешности» из Советского Союза. Гитлеровцы отвозили их в концентрационный лагерь под названием «Киндер КЦ», где определялась «расовая ценность» малышей. Тех детей, которые проходили отбор, подвергали «начальной германизации». Их называли немецкими именами и учили немецкому языку, давали немецкое гражданство
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Во время обороны Одессы были сбиты одни из первых немецких самолетов. На фото Западный фронт. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Гитлер рассчитывал взять Москву в течение 3–4 месяцев, но советские войска оказали мощное сопротивление, отсрочив битву за столицу до октября 1941-го. Победа же в битве за Москву окончательно разбила план «Барбаросса» и операцию «Тайфун». На фото зенитчики обороняют небо над столицей
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. В этот день в России отмечается День памяти и скорби.