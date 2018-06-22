Прозрачные переходы через МЦК построят в Москве

Прозрачные надземные переходы построят на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Два моста через пути на северо-западе и северо-востоке столицы построят по просьбам москвичей. Переход в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560 свяжет поселок художников Сокол с жилыми микрорайонами Щукино с территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща». Другой мост, который будет частью ТПУ Ярославская, построят над проспектом Мира в районе домов 202а – 220 а, стр. 4, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пешеходные переходы возведут из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие выполнят из нескользящих безопасных материалов. Общий стиль переходов, по словам главного архитектора Москвы, будет гармонировать с дизайном инфраструктуры МЦК. На проспекте Мира мост длиной 85 м сделают белого цвета с синими вставками, а переход оснастят пандусами. В створе Врубеля мост оформят в белом и оранжевых цветах, его протяженность составит 155 м. Оба перехода будут подсвечиваться в вечернее время. Также планируется благоустроить территорию рядом с переходами: рабочие создадут тротуары, постелют газон, высадят кустарники и разобьют цветники. Строительство мостов не отразится на движении поездов МЦК, все подготовительные работы и монтаж конструкций будут проводиться в технологические окна.

В начале июня завершилось строительство путепровода через МЦК на проспекте Андропова. Его длина составила 537 м. Он должен разгрузить набережные и дорожную сеть поблизости.