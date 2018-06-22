Прямой эфир

МАМТ проведет открытый урок оперы

0
Фото: пресс-служба МАМТ/stanmus.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко устраивает открытый вокальный класс оперной труппы. Ведущие солисты оперной труппы театра сопрано Наталья Петрожицкая и баритон Дмитрий Зуев объяснят всем желающим, что представляет собой тренировка профессионального вокалиста. Они покажут упражнения для поддержания певческой формы и расскажут о других обязательных составляющих вокальных будней.

Двухчасовой открытый вокальный класс артистов оперной труппы пройдет 26 июня с 19 часов в музыкальной гостиной. Регистрация будет открыта 22 июня в 15:00 на сайте театра.

Ранее МАМТ в рамках просветительского проекта «Студия» показал, как проходит ежедневный класс балетных артистов.

В начале июня Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в честь своего 100-летнего юбилея объявил конкурс на сочинение театрального звонка. Победившая мелодия будет приветствовать зрителей в сезоне-2018/19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Начинает сбываться мечта сделать всего Верди»
Дирижер Феликс Коробов — о постановке «Макбета», воле композитора, территории режиссера и возвращении «Чайки»
Грознее тигра
Опера Верди «Макбет» на сцене МАМТ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017