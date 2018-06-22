МАМТ проведет открытый урок оперы

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко устраивает открытый вокальный класс оперной труппы. Ведущие солисты оперной труппы театра сопрано Наталья Петрожицкая и баритон Дмитрий Зуев объяснят всем желающим, что представляет собой тренировка профессионального вокалиста. Они покажут упражнения для поддержания певческой формы и расскажут о других обязательных составляющих вокальных будней.

Двухчасовой открытый вокальный класс артистов оперной труппы пройдет 26 июня с 19 часов в музыкальной гостиной. Регистрация будет открыта 22 июня в 15:00 на сайте театра.

Ранее МАМТ в рамках просветительского проекта «Студия» показал, как проходит ежедневный класс балетных артистов.

В начале июня Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в честь своего 100-летнего юбилея объявил конкурс на сочинение театрального звонка. Победившая мелодия будет приветствовать зрителей в сезоне-2018/19.