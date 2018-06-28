Заемщики получат доступ к своим скоринговым баллам

Заемщики смогут узнать свой скоринговый балл при запросе кредитного отчета. Это нужно, чтобы граждане верно оценивали свои возможности при обращении за займами, говорилось на недавнем совещании с участием представителей Центробанка и финансовых организаций. Соответствующие поправки предлагается внести в закон о «О кредитных историях», рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Информацию также подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Эксперты отмечают, что новация позволит гражданам сэкономить время при оформлении займов.

Финансовые организации ориентируются на скоринговый балл при выдаче займов. Как пояснил «Известиям» источник, близкий к Центробанку, зная свой балл, гражданин получит возможность обращаться в определенные банки, предоставляющие подходящие ему условия. Это сэкономит клиенту время и силы при подаче заявки на кредит, добавил собеседник.

В пресс-службе регулятора «Известиям» сообщили, что положительно оценивают на эту новацию.

— Данное нововведение не противоречит действующему законодательству, — отметили в пресс-службе ЦБ. — Мы его поддерживаем.

— В принципе, данный подход считается общемировой практикой. Например, в США есть известный балл FICO, — отметил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. — Информация о скоринговом балле позволяет заемщику не тратить время на заведение заявки, которая с высокой вероятностью не будет одобрена, а также выбрать подходящий набор услуг и соответствующий банк. При этом клиент, как правило, не знает саму структуру скоринговой модели и факторов, которые влияют на итоговую оценку, поэтому возможности для манипуляций с целью повышения балла, ограничены.

Новация полезна и банкам, так как дает возможность оптимизировать процесс принятия решения и сократить поток отклоненных заявок.

Предоставление заемщикам скорингового балла — это распространенная международная практика, и информирование потенциальных заемщиков об их оценке в составе кредитного отчета может быть полезным нововведением, согласна директор департамента рисков Русфинанс Банка Любовь Бурмистрова.

— Использование скорингового балла бюро кредитных историй является эффективным инструментом оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, что также позволяет более эффективно управлять качеством кредитного портфеля банка, — добавила она. — Знание своего скорингового балла также позволит потенциальным заемщикам в некоторой степени оценить свои шансы на получение кредита и предугадать решение банка.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что финансовые организации используют свои кастомизированные процедуры оценки потенциальных заемщиков. Они достаточно сильно коррелируют с баллом БКИ, но всё же отличаются, добавили там. Таким образом, полученная клиентом информация должна правильно интерпретироваться, отметили в ВТБ.

— Знание своего скоринга повысит платежную дисциплину заемщиков, так как они будут заинтересованы в повышении балла и, соответственно, в улучшении условий кредитования для себя, — считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. — Сегодня многие банки и МФО в зависимости от риск-профиля заемщика (фактически от значения скорингового балла) предлагают параметры кредита — срок, ставку и сумму. Чем балл выше, тем условия для заемщика лучше.

Начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян считает положительный эффект от новации неочевидным.

— У каждого банка свои скоринговые системы, — пояснил он. — Шкалы скоринговых баллов и значение самого балла отличаются, не говоря уже о кредитных политиках, основанных на этих баллах. Тем не менее примерно оценить свои шансы на кредит всё же можно уже сейчас. Некоторые кредитные бюро предоставляют физлицам возможность узнать скоринговый балл, построенный кредитным бюро, как некий интегральный показатель качества кредитной истории.

Тем не менее, популяризация скорингового балла со временем может позволить клиентам лучше понимать правила рынка финансовых услуг и соответствующим образом корректировать свое поведение, ответственнее относиться к своей платежной дисциплине, уверены эксперты.