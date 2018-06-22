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Акция «Свеча памяти» состоялась в Твери

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Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Твери. Церемония возложения цветов состоялась у Обелиска победы и Вечного огня. Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память».

В акции принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, которые приводят «Тверские ведомости», в России нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война.

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нам мирную жизнь, говорим слова благодарности тем, кто работал в тылу», — сказал глава региона.

Сегодня в Твери проходит молодежная акция «Памяти павших будьте достойны». От Обелиска победы отправится автобусный рейд по местам воинских захоронений. В нем примут участие ветераны и представители городских военно-патриотических клубов.

Кроме того, к Дню памяти и скорби приурочен выход на широкие экраны фильма тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем». Картина посвящена событиям, которые происходили в Калинине в годы Великой Отечественной войны. Фильм снимался в Твери.

Добавим, что на фронтах и в партизанских отрядах во время войны погибло более 278 тыс. жителей Тверской области.

Акция «Линия памяти» прошла в московском парке искусств «Музеон». Там зажгли 1418 свечей — столько дней шла борьба с фашистами.

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