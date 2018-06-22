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На Украине оппозиция призвала почтить память погибших в ВОВ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Украинская партия «Оппозиционный блок» призвала граждан страны не забывать историю и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 июня на сайте политической силы.

«В этот день 77 лет назад на нашу землю вторглись фашистские захватчики, принеся страдание и смерть миллионам наших соотечественников. Только ценой героических усилий и миллионных жертв украинскому народу вместе с другими нациями и народами мира удалось победить фашизм», — говорится в сообщении партии.

В партии отметили, что нынешняя власть намерена переписать историю и заставить народ забыть прошлое. В этих условиях «Оппозиционных блок» призвал всех граждан почтить память погибших во Второй мировой.

Накануне на Крымской набережной в Москве жители и гости столицы зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны. По традиции первую свечу зажег ветеран войны и член президиума московского совета ветеранов Василий Пронин.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война.

В этот день началась война_1
В первые дни на фронт ушли 52 сотрудника газеты. Всего же в местах боевых действий работали более 300 известинцев. На фото военный корреспондент Евгений Кригер беседует с командиром одной из частей Красной Армии
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_2
Красноармеец Александр Заходский участвовал в боях на советско-финской границе, которые начались 29 июня. 10 июля 1941 года Александр Заходский пал в бою, сраженный осколком вражеской мины. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/А. Секретарев
В этот день началась Война_3
Корреспонденты «Известий» часто выходили на линию огня, рискуя жизнью. На первом плане — наводчик ручного пулемета Мищенко. Слева — помощник наводчика красноармеец Ермопаев. 23 августа 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/С. Гурарий
В этот день началась война_4
23 июня была создана Ставка Главного Командования. 30 июня — Государственный комитет обороны. Иосиф Сталин 8 августа стал Верховным Главнокомандующим
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_5
На рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистская авиация подвергла массированным налетам 66 аэродромов. Советские ВВС в первый день войны потеряли около 1,2 тыс. самолетов, из них 800 — на аэродромах
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_6
В начале войны в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины развернулись боевые действия войск прикрытия и пограничных войск. На исходе первой недели войны вермахт занял часть Прибалтики, большую часть Белоруссии, на Украине гитлеровцы продвинулись восточнее линии Ровно, заняли Острог, Кременец, Львов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_7
В первый день войны президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации военнообязанных...», она коснулась мужчин 1905–1918 годов рождения. Несмотря на то что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_8
Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких часов до одних суток
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_10
В первый год войны под лозунгом «Победа будет за нами!» на фронт отправились 14 млн человек
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_11
В течение двух месяцев ожесточенные бои под Смоленском продолжались на огромной территории: 600–650 км по фронту и 200–250 км в глубину
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_13
Война застала советскую военную авиацию на стадии перевооружения. И летчикам пришлось быстро учиться управлять новой техникой. На фото летчики на Западном фронте. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
В этот день началась война_14
В первые дни Великой Отечественной своих домов лишились десятки тысяч человек. За всю войну почти полностью было разрушено больше тысячи городов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_15
Фашисты разрушили дома миллионов граждан. Первые удары пришлись по жителям Донбасса, Минска, Киева, Харькова, Смоленска, Одессы, Днепропетровска
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_16
Война застала Советский Союз утром после самой короткой ночи в году
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась Война_17
В первые дни войны колхозники помогали строить оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_18
С первых дней войны Георгий Жуков находился на фронте и лично руководил обороной. На фото командующий армией Г. К. Жуков в 107-й стрелковой дивизии. Западный фронт. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_19
На начальном этапе войны в Красной армии широко использовался гужевой транспорт для снабжения войск. Конный обоз. Западный фронт. Август 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
В этот день началась Война_20
Ельнинская операция — часть Смоленского сражения, закончившаяся победой Красной армии. Через 10 дней после ее окончания участвовавшие в операции стрелковые дивизии первыми были удостоены звания гвардейских. На фото разрушенная Ельня. Сентябрь 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
В этот день началась война_21
Одними из основных жертв первых дней войны стали беззащитные жители приграничных деревень
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_22
Во время войны нацисты вывезли тысячи детей «нордической внешности» из Советского Союза. Гитлеровцы отвозили их в концентрационный лагерь под названием «Киндер КЦ», где определялась «расовая ценность» малышей. Тех детей, которые проходили отбор, подвергали «начальной германизации». Их называли немецкими именами и учили немецкому языку, давали немецкое гражданство
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В этот день началась война_23
Во время обороны Одессы были сбиты одни из первых немецких самолетов. На фото Западный фронт. Июль 1941 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
В этот день началась война_24
Гитлер рассчитывал взять Москву в течение 3–4 месяцев, но советские войска оказали мощное сопротивление, отсрочив битву за столицу до октября 1941-го. Победа же в битве за Москву окончательно разбила план «Барбаросса» и операцию «Тайфун». На фото зенитчики обороняют небо над столицей
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
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