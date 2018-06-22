На Украине оппозиция призвала почтить память погибших в ВОВ

Украинская партия «Оппозиционный блок» призвала граждан страны не забывать историю и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 июня на сайте политической силы.

«В этот день 77 лет назад на нашу землю вторглись фашистские захватчики, принеся страдание и смерть миллионам наших соотечественников. Только ценой героических усилий и миллионных жертв украинскому народу вместе с другими нациями и народами мира удалось победить фашизм», — говорится в сообщении партии.

В партии отметили, что нынешняя власть намерена переписать историю и заставить народ забыть прошлое. В этих условиях «Оппозиционных блок» призвал всех граждан почтить память погибших во Второй мировой.

Накануне на Крымской набережной в Москве жители и гости столицы зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны. По традиции первую свечу зажег ветеран войны и член президиума московского совета ветеранов Василий Пронин.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война.