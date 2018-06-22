Ребенок пострадал при падении двери в магазине в Петербурге

Четырехлетний мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии из магазина в Санкт-Петербурге. На ребенка упала дверь.

Инцидент произошел в одном из магазинов на Ленинском проспекте. В торговом зале, где продаются двери, на четырехлетнего мальчика упал один из образцов. Ребенка госпитализировали, медики диагностировали у него перелом левого бедра и ушиб позвоночника. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщает телеканал «78».

По предварительным данным, дверь была плохо закреплена.

Как сообщал портал iz.ru, в Астраханской области директора школы обвиняют в халатности после падения на ребенка футбольных ворот. Восьмилетний мальчик получил травмы, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью.