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Косачев назвал безвредными санкции Киева против политических партий России

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что новые санкции Украины не создадут проблем российским партиям. Сенатор добавил, что ограничения не имеют правовых последствий за пределами страны, сообщает «РИА Новости».

«Эти украинские меры не имеют последний, кроме как для самой Украины и не выйдут за пределы страны, они связаны с предстоящими выборами», — сказал член Совфеда.

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По словам сенатора, санкционный список расширен «в продолжение линии на поиск внешнего виноватого в нынешних проблемах страны: чем сильнее недовольство населения, тем больше будет разного рода санкций и актов про «агрессию», «оккупацию» и прочую атрибутику того виртуального мира, в который сегодня власть пытается погрузить всю страну».

Украина 21 июня ввела новые ограничительные меры в отношении российских физических лиц и организаций. Кроме того, санкции коснулись семи политических партий. Согласно решению украинских властей, у всех фракций должны быть заблокированы активы на территории республики. Им также запрещен вывод капитала за пределы страны и ограничена выдача наличности по банковским картам.

31 марта 2019 года на Украине планируется провести президентские выборы в соответствие с конституций страны и законом «О выборах президента Украины».

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