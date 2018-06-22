Прямой эфир

Рабочие пострадали во время взрыва на заводе в Белоруссии

0
Фото: МЧС Республики Беларусь/mchs.gov.by
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 21 июня в белорусском Бобруйске произошел взрыв. Инцидент случился в одном в цеху деревообрабатывающего предприятия «Фандок», сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, причиной взрывной волны стали неполадки в работе технологического оборудования.

«Во время рабочей смены в цеху выпуска ДСП произошел взрыв, повлекший возгорание», — сообщили в управлении государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, пишет Sputnik.

В результате пострадали несколько человек, работающих в отделе по изготовлению древесно-стружечных плит. Две женщины были травмированы, им госпитализация не потребовалась. Один рабочий 1995 года рождения доставлен в больницу с ожогами.

В начале июня из-за компрессорной установки взрыв произошел на рыбоперерабатывающем заводе Калининграда. В результате ЧП один человек погиб, еще один — получил травмы. По факту случившегося проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел на заводе BMW в Германии
Бомбу времен ВОВ нашли рядом с больницей в Петрозаводске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017