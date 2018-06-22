Рабочие пострадали во время взрыва на заводе в Белоруссии

Вечером 21 июня в белорусском Бобруйске произошел взрыв. Инцидент случился в одном в цеху деревообрабатывающего предприятия «Фандок», сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, причиной взрывной волны стали неполадки в работе технологического оборудования.

«Во время рабочей смены в цеху выпуска ДСП произошел взрыв, повлекший возгорание», — сообщили в управлении государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, пишет Sputnik.

В результате пострадали несколько человек, работающих в отделе по изготовлению древесно-стружечных плит. Две женщины были травмированы, им госпитализация не потребовалась. Один рабочий 1995 года рождения доставлен в больницу с ожогами.

В начале июня из-за компрессорной установки взрыв произошел на рыбоперерабатывающем заводе Калининграда. В результате ЧП один человек погиб, еще один — получил травмы. По факту случившегося проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.