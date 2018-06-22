Прямой эфир

Отключение света произошло в четырех городах Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евпатория, Симферополь, Керчь и Саки остались без электричества накануне из-за повреждений кабельных линий. К этому часу частично обесточены лишь Саки.

Как сообщает ИА «Крыминформ», в первых трех городах были зафиксированы повреждения подземных кабельных линий, а в городе Саки неполадки возникли на воздушной кабельной линии. Сейчас энергетики ведут поиск повреждения.

Штормовое предупреждение действует на полуострове с сегодняшнего дня. Синоптики не исключают сильные ливни и грозы.

В Москве «желтый» уровень опасности объявлен на субботу и воскресенье, 23 и 24 июня. Причина — надвигающиеся грозовые дожди. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Крыма объяснил причины отключения электричества
Крым остался без электричества

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017