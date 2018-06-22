Отключение света произошло в четырех городах Крыма

Евпатория, Симферополь, Керчь и Саки остались без электричества накануне из-за повреждений кабельных линий. К этому часу частично обесточены лишь Саки.

Как сообщает ИА «Крыминформ», в первых трех городах были зафиксированы повреждения подземных кабельных линий, а в городе Саки неполадки возникли на воздушной кабельной линии. Сейчас энергетики ведут поиск повреждения.

Штормовое предупреждение действует на полуострове с сегодняшнего дня. Синоптики не исключают сильные ливни и грозы.

В Москве «желтый» уровень опасности объявлен на субботу и воскресенье, 23 и 24 июня. Причина — надвигающиеся грозовые дожди. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.