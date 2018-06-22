Один человек погиб и 10 пострадали в результате непогоды в Польше

В Польше в результате бури с сильной грозой один человек погиб и 10 получили ранения. Как сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной охраны республики Павел Фронтчак в пятницу, 22 июня, спасателям пришлось выезжать на вызовы более 4,3 тыс. раз.

Сообщается, что самая сложная ситуация сложилась в центральном Мазовецком воеводстве. На юге страны в Силезском воеводстве дерево упало на автомобиль, в котором находились трое взрослых и один ребенок. После падения ветки в больнице скончался замглавы города Воломин, а также несколько человек получили травмы.

В результате разгула стихии пострадало 291 здание. Несколько десятков тысяч потребителей до сих остаются без света, сообщает ТАСС.

Сообщается, что буря, сопровождавшаяся сильной грозой, обрушилась в последние сутки на территорию Польши.

Накануне стало известно, что сильный ветер и обильные осадки остановили движение поездов в Грузии. Было прервано железнодорожное сообщение Тбилиси с городами на востоке и западе страны.