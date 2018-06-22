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Владелец бара в Саратове будет оштрафован за допуск детей в заведение

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Владелец бара «Поддон» в Саратове будет оштрафован за то, что пустил в заведение несовершеннолетнюю. Он должен заплатить 3 тыс. рублей.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 16-летнюю девушку обнаружили в баре во время проверки, которую проводила прокуратура. Инцидент произошел в ночь на 1 апреля.

Как сказали в ведомстве, ответственность за это нарушение полностью лежит на владельце заведения, на территории которого после 22 часов находилась юная посетительница. По факту случившегося было возбуждено дело об административном правонарушении.

В середине апреля портал iz.ru сообщал о том, что в центре Москвы избили мужчину за то, что он фотографировал девушку в баре, не спросив на это разрешения. Мужчину били от 6 до 10 человек.

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