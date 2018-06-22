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В Лондоне эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после сообщения о бомбе

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Фото: CECILIA ROCHE/via REUTERS
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Лондонский вокзал Чаринг-Кросс провел эвакуацию людей из-за подозрительного мужчины, у которого, как предположили полицейские, была с собой бомба. Об этом сообщается в микроблоге британской транспортной полиции в Twitter.

Вокзал был временно закрыт в качестве мер безопасности. Полиция уже задержала мужчину, который заявил о наличии у него бомбы.

«Мужчина, заявивший о том, что у него есть бомба, на вокзале Чаринг-Кросс, арестован. Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть вокзал как можно быстрее. Хотели бы выразить благодарность пассажирам и сотрудникам вокзала за терпение и понимание в этом инциденте», — говорится в последнем посте столичной полиции транспорта.

Вечером 19 июня в лондонском метро произошел небольшой взрыв. На станции Southgate пострадали несколько человек, им была оказана первая медицинская помощь. Полицейские продолжают расследование, в том числе устанавливают причастность к инциденту 23-летнего гражданина, которого были вынуждены отпустить после задержания.

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