Спасатели эвакуировали группу туристов из Хибин

Группа туристов была эвакуирована из Хибин в Мурманской области. Одному из путешественников потребовалась медицинская помощь. Сейчас он госпитализирован.

Как сообщает ИА «Би-порт», специалисты поисково-спасательного подразделения Кировска накануне отправились на помощь туристам, которые находились в верховье реки Гольцовка в районе Хибинского горного массива. Группа была обнаружена ночью. К утру туристов на машине скорой помощи доставили в больницу.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что с вершины горы Шилтхорн в Швейцарии были эвакуированы около 400 человек. Туристы застряли на высоте около 3 тыс. м из-за неисправного фуникулера.