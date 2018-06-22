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В северные реки Коми запустили 200 тыс. мальков сига

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Около 200 тыс. мальков сига запустили в северные реки Коми во время экологической акции по зарыблению. Акция проводится уже в 12-й раз. Всего за годы ее проведения в реки Коми было выпущено более 5 млн особей.

Как отмечает ИА «Комиинформ», подобные мероприятия организует компания «Лукойл». Кроме нефтяников и экологов в них принимают участие и школьники. В этом году присоединились ребята из «Отряда мэра».

На берегу Усы для школьников устроили праздник с угощениями, футбольным матчем и экологическим квестом. Дети рассказывали о народных приметах, природных барометрах и угадывали растения по запаху.

Молодь сига доставили на берег Усы на вертолете из питомника рыбоводной компании «Биоресурс» в Сосногорске. Предполагается, что мальки попадут по полноводной Усе в еще более разлитую Печору.

В ближайшее время в реку Кожва Печорского района будет выпущено еще 96 тыс. мальков хариуса. Специалисты говорят, что процент выживаемости малька невысок, однако достаточен для того, чтобы восполнить водные биоресурсы.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в 2017 году в озеро Селигер, а также в Иваньковское, Вазузское, Верхневолжское, Рыбинское и Угличское водохранилища было выпущено более 3 млн мальков.

Зарыбление водоемов в рамках компенсационных мероприятий проводил филиал Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

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