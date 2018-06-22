Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

Российское министерство обороны в День памяти и скорби, 22 июня, обнародовало рассекреченные документы с информацией о первых днях Великой Отечественной войны. Копии материалов были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Оцифровку документов и другую работу с ними провел департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и его центральный архив.

Среди материалов — указания народного комиссариата обороны (НКО) СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, наградные документы и указы руководства страны.

Кроме того, на сайте была опубликована трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», на которой обозначены планируемые направления атак немецких войск в первые дни войны.

Также была представлена копия рукописного боевого приказа НКО № 2 от 22 июня 1941 года, составленного начальником Генштаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Георгием Жуковым через три часа после объявления войны. В нем говорится, что красноармейцы должны «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».



В Минобороны отмечают, что опубликованные материалы помогут построить «заслон набирающей обороты фальсификации истории».



22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и унесла миллионы жизней.