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В карельской Сегеже сгорел последний автобус

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В городе Сегежа в Карелии не осталось автобусов. Последний сгорел при пожаре, который произошел накануне, 21 июня. Обошлось без пострадавших, однако сам автобус сильно поврежден огнем.

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии сказали, что знают о сложившейся ситуации и намерены решить проблему с обеспечением транспортной доступности жителей Сегежи.

В свою очередь, руководство ООО ТК «Транслайн», которое является владельцем сгоревшего автобуса, заявило, что принимает все возможные меры для налаживания сообщения.

В частности, перевозчик заключил договор аренды на использование автобуса с другим предприятием. Параллельно прорабатывается вопрос о приобретении другого автобуса взамен сгоревшего.

Власти обещают возобновить перевозки в полном объеме уже в ближайшее время, передает ИА «Карелinform».

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