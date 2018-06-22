В карельской Сегеже сгорел последний автобус

В городе Сегежа в Карелии не осталось автобусов. Последний сгорел при пожаре, который произошел накануне, 21 июня. Обошлось без пострадавших, однако сам автобус сильно поврежден огнем.

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии сказали, что знают о сложившейся ситуации и намерены решить проблему с обеспечением транспортной доступности жителей Сегежи.

В свою очередь, руководство ООО ТК «Транслайн», которое является владельцем сгоревшего автобуса, заявило, что принимает все возможные меры для налаживания сообщения.

В частности, перевозчик заключил договор аренды на использование автобуса с другим предприятием. Параллельно прорабатывается вопрос о приобретении другого автобуса взамен сгоревшего.

Власти обещают возобновить перевозки в полном объеме уже в ближайшее время, передает ИА «Карелinform».