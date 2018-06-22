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Шасси пассажирского лайнера загорелось при рулении в аэропорту Тюмени

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шасси пассажирского самолета авиакомпании «ЮТэйр» загорелось на рулежной дорожке в аэропорту Рощино в Тюмени. В результате инцидента, который произошел утром в пятницу, 22 июня, никто не пострадал.

Как сообщает «Интерфакс», у самолета, который выполнял рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск, при рулении по рулежной дорожке загорелось колесо левого шасси. Из лайнера был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» совершил посадку в Якутске с поврежденными шасси. Инцидент произошел 30 мая.

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