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Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки

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Фаната сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки. Власти страны установили личность болельщика и попросили организаторов мирового первенства по футболу лишить его права посещения матчей ЧМ-2018.

Мужчина опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором попросил молодую россиянку, не знающую испанского языка, произнести фразы непристойного и нецензурного содержания.

О наказании аргентинца сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Она назвала поведение соотечественника сексистским и неуважительным.

«После того как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», — написала Буллрич в Twitter.

20 июня стало известно, что бразильского болельщика уволят из-за похабной шутки над россиянкой.

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