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Столовую в детском лагере построят за 26 млн рублей в Новгородской области

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Более 26 млн рублей планируют вложить власти Великого Новгорода в строительство новой столовой в детском лагере «Зарница» в деревне Малые Торошковичи Батецкого района Новгородской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет построить столовую на 100 посадочных мест. Строительство планируют начать в конце августа 2018 года. Стоимость реализации проекта составит 26 млн 666 тыс. рублей. Завершить все работы будет необходимо до 25 мая 2019 года, сообщает Новгород.ру.

Детский центр «Зарница» расположен в 95 км от административного центра. Главным корпусом лагеря служит усадьба, построенная в XVIII веке. Также на территории располагаются четыре корпуса для проживания детей, баня с душевыми и сауной, а также столовая на 90 мест.

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