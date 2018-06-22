Прямой эфир

Дворец культуры полностью сгорел на севере Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дворец культуры, в котором также находилась сельская библиотека, полностью сгорел при крупном пожаре в деревне Тайчи Тевризовского района на севере Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар произошел в ночь на 21 июня в деревянном Дворце культуры. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 3:23. Прибывшие на место происшествия пожарные полностью ликвидировали возгорание к 7:18, сообщает РИА «Омск-информ».

В результате пожара пострадавших нет. Здание Дворца культуры выгорело полностью, а вместе с ним весь библиотечный фонд и инвентарь.

Глава Тевризовского района Артем Чуланов рассказал, что по чистой случайности сохранились только костюмы, потому что находились дома у сотрудников. На данный момент рассматривается две версии пожара — поджог и короткое замыкание. Точная причина станет известна после пожарно-технической экспертизы.

Местные власти намерены искать временное помещение под Дворец культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на свалке под Саратовом не могли потушить более двух недель
Водитель и пассажир пострадали в загоревшейся «Газели» в Татарстане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017