Дворец культуры полностью сгорел на севере Омской области

Дворец культуры, в котором также находилась сельская библиотека, полностью сгорел при крупном пожаре в деревне Тайчи Тевризовского района на севере Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар произошел в ночь на 21 июня в деревянном Дворце культуры. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 3:23. Прибывшие на место происшествия пожарные полностью ликвидировали возгорание к 7:18, сообщает РИА «Омск-информ».

В результате пожара пострадавших нет. Здание Дворца культуры выгорело полностью, а вместе с ним весь библиотечный фонд и инвентарь.

Глава Тевризовского района Артем Чуланов рассказал, что по чистой случайности сохранились только костюмы, потому что находились дома у сотрудников. На данный момент рассматривается две версии пожара — поджог и короткое замыкание. Точная причина станет известна после пожарно-технической экспертизы.

Местные власти намерены искать временное помещение под Дворец культуры.