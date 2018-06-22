Таинственные голубые ящики появились в новосибирском метро

В метро Новосибирска появились ящики голубого цвета. Они установлены рядом с автоматами по размену жетонов.

Как пояснили vn.ru в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, эти конструкции призваны снабжать пассажиров чеками, как того требует изменившееся законодательство. Дело в том, что с 1 июля при покупке жетонов в метрополитене должен выдаваться чек. По словам чиновников, изменения связаны с принятием федерального закона о применении контрольно-кассовой техники при покупках.

Напомним, в День города 24 июня проезд в метро в Новосибирске будет бесплатным. Для этого необходимо установить приложение на смартфон «ЭтоНово». Отдельный раздел приложения носит название «Бесплатный проезд на метро». Для бесплатного проезда пассажир должен будет показать контролеру на станции картинку из этого раздела.