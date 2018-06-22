Около 400 человек спасли с вершины горы в Швейцарии
Спасательные службы эвакуировали около 400 человек с вершины горы Шилтхорн в Швейцарии, туристы застряли на высоте почти 3 тыс. м. Эвакуация прошла в четверг, 21 июня, с помощью вертолетов.
По данным Reuters, причиной стал неисправный фуникулер, на котором туристы должны попасть к горнолыжному курорту, находящемуся ниже.
Всего в перевозке людей задействовали четыре вертолета, туристов доставляли группами.
16 июня россиянин погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах.