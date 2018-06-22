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Шуметь с десяти часов вечера запретили в Астрахани

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Астраханские депутаты сразу в двух чтениях поддержали предложение продлить на один час время, в которое нельзя шуметь.

Согласно новым поправкам, теперь на территории города режим «тихого часа» будет действовать с 22:00 до 10:00. Отмечается, что особенно строго придется придерживаться правил в праздничные и выходные дни, сообщает «Астрахань-24».

При этом авторы проекта уточняют, что данная мера касается вовсе не шумных соседей, которые решили провести ремонт. Закон регламентирует работы разнообразных развлекательных заведений и кафе, которые могут становиться источником шума в предназначенное для отдыха время.

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