Шуметь с десяти часов вечера запретили в Астрахани

Астраханские депутаты сразу в двух чтениях поддержали предложение продлить на один час время, в которое нельзя шуметь.

Согласно новым поправкам, теперь на территории города режим «тихого часа» будет действовать с 22:00 до 10:00. Отмечается, что особенно строго придется придерживаться правил в праздничные и выходные дни, сообщает «Астрахань-24».

При этом авторы проекта уточняют, что данная мера касается вовсе не шумных соседей, которые решили провести ремонт. Закон регламентирует работы разнообразных развлекательных заведений и кафе, которые могут становиться источником шума в предназначенное для отдыха время.