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Группу несовершеннолетних угонщиков задержали в Тюмени

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Уголовные дела расследуются в Югре по факту угонов автомобилей. Фигурантами в делах выступают четверо подростков, самому младшему из которых 14 лет. Группа была задержана в Тюмени на очередном угнанном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Югры, было установлено, что в 2018 году группа подростков угоняла автомобили в Нижневартовске, Сургуте, Пыть-Яхе и Мегионе. При этом одну из машин они разбили, другую сожгли, а третью просто бросили на окраине, сообщает megatyumen.ru.

Все подростки из одной компании, большинство из них ранее судимы и состоят на учете в органах системы профилактики. Один из задержанных был заключен под стражу, для остальных была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

На данный момент потерпевшими признаны четверо жителей округа. Расследования продолжаются.

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