Прямой эфир
Сюжет:

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Хорватии по футболу разгромила команду Аргентины на чемпионате мира по футболу. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:0. На матче был установлен рекорд посещаемости стадиона — 43 419 человек.

Счет на 53-й минуте открыл полузащитник Анте Ребич, который воспользовался ошибкой аргентинского голкипера. Второй гол на 80-й минуте провел Лука Модрич, ставший лучшим игроком матча. Счет до крупного довел Иван Ракитич.

Победа позволила Хорватии выйти в плей-офф турнира впервые с 1998 года, когда команда выиграла бронзовые медали первенства. После матча Модрич призвал не поддаваться эйфории и рассказал, что футболисты пытались изолировать самого «опасного игрока противника» — Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что Месси не смог раскрыться, так как тренерскому штабу «не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат».

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня, а Хорватия в тот же день встретится с Исландией.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игрок сборной Жирков назвал приоритетного соперника в плей-офф ЧМ-2018
Женщин в Иране впервые с 1979 года пустили на футбольный стадион

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017