Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу разгромила команду Аргентины на чемпионате мира по футболу. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:0. На матче был установлен рекорд посещаемости стадиона — 43 419 человек.

Счет на 53-й минуте открыл полузащитник Анте Ребич, который воспользовался ошибкой аргентинского голкипера. Второй гол на 80-й минуте провел Лука Модрич, ставший лучшим игроком матча. Счет до крупного довел Иван Ракитич.

Победа позволила Хорватии выйти в плей-офф турнира впервые с 1998 года, когда команда выиграла бронзовые медали первенства. После матча Модрич призвал не поддаваться эйфории и рассказал, что футболисты пытались изолировать самого «опасного игрока противника» — Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что Месси не смог раскрыться, так как тренерскому штабу «не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат».

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня, а Хорватия в тот же день встретится с Исландией.

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