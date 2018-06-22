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Кикабидзе объяснил свою ненависть к СССР

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Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что его слова о ненависти к СССР были неправильно интерпретированы.

В интервью немецкой газете Deutsche Welle народный артист Грузинской ССР признался, что ненавидел герб Советского Союза и радовался распаду страны, даже накрыл стол по этому поводу.

Позднее в беседе с изданием «Говорит Москва» Кикабидзе отказался от резкой критики СССР, заявив, что ненависть он испытывал только к гербу.

«Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР», — сказал артист.

Он также ответил российским деятелям искусства и политикам, которые напомнили актеру, что свою известность он приобрел именно в Советском Союзе.

«Поэтому что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация», — отреагировал Кикабидзе.

После конфликта между Россией и Грузией в 2008 году Кикабидзе публично заявил о прекращении концертной деятельности в РФ. Он также отказался от российского ордена Дружбы.

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