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Американские телезрители не поверили слезам ведущей в прямом эфире

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Жители Соединенных Штатов усомнились в искренности ведущей новостей на канале MSNBC. Рэйчел Мэддоу, политобозреватель расплакалась от новости о детях мигрантов.

Социальные сети просто взорвались негодованием пользователей. Кто-то даже предложил вручить ведущей кинематографическую награду за «актерские качества».

Рэйчел Мэддоу — далеко не первая ведущая, плачущая в прямом эфире. Ее коллега из CNN Кейт Болдуан зарыдала при рассказе о мальчике Омране из Сирии. Кадры обошли весь мир, но выяснилось, что слезливая история — 100% фейк.

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