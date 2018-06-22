Американские телезрители не поверили слезам ведущей в прямом эфире
Жители Соединенных Штатов усомнились в искренности ведущей новостей на канале MSNBC. Рэйчел Мэддоу, политобозреватель расплакалась от новости о детях мигрантов.
Социальные сети просто взорвались негодованием пользователей. Кто-то даже предложил вручить ведущей кинематографическую награду за «актерские качества».
Рэйчел Мэддоу — далеко не первая ведущая, плачущая в прямом эфире. Ее коллега из CNN Кейт Болдуан зарыдала при рассказе о мальчике Омране из Сирии. Кадры обошли весь мир, но выяснилось, что слезливая история — 100% фейк.