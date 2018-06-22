Американский политобозреватель скончался на 69-м году жизни

Влиятельный американский политический обозреватель, обладатель Пулитцеровской премии Чарльз Краутхаммер скончался на 69-м году жизни в США.

Около двух недель назад Краутхаммер рассказал, что страдает от рака. По словам врачей, ему оставалось жить всего несколько недель. Он был одним из самых уважаемых консервативных политических обозревателей и часто выступал в качестве приглашенного аналитика, пишет ТАСС.

Краутхаммер учился в Гарвардском университете на медицинском факультете и специализировался на психиатрии. В 22-летнем возрасте он перенес перелом позвоночника, после чего остался прикован к инвалидному креслу. Карьеру политического обозревателя он начал в 1980-х годах, а в 1987 году получил Пулитцеровскую премию за колонку в The Washington Post.