Прямой эфир

Американский политобозреватель скончался на 69-м году жизни

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Влиятельный американский политический обозреватель, обладатель Пулитцеровской премии Чарльз Краутхаммер скончался на 69-м году жизни в США.

Около двух недель назад Краутхаммер рассказал, что страдает от рака. По словам врачей, ему оставалось жить всего несколько недель. Он был одним из самых уважаемых консервативных политических обозревателей и часто выступал в качестве приглашенного аналитика, пишет ТАСС.

Краутхаммер учился в Гарвардском университете на медицинском факультете и специализировался на психиатрии. В 22-летнем возрасте он перенес перелом позвоночника, после чего остался прикован к инвалидному креслу. Карьеру политического обозревателя он начал в 1980-х годах, а в 1987 году получил Пулитцеровскую премию за колонку в The Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыкант-балалаечник Михаил Рожков скончался на 100-м году жизни
Барабанщик Элвиса Пресли скончался в возрасте 87 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017