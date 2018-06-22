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Минобороны переоденет офицеров в историческую форму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские офицеры получат парадную форму с кителями Парады Победы 1945 года. Новое обмундирование поступит в войска летом этого года, заявили «Известиям» в Минобороны страны.

Ведомство подготовило изменения в Указ президента РФ от 11 марта 2010 года «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия». Согласно документу, офицеры получат кители, которые можно было увидеть на участниках московского Парада Победы 1945 года.

Главной особенностью нового парадного обмундирования станет однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником, украшенным золотистой лавровой ветвью. Ворот дополнят историческими петличными эмблемами. Это знаки в форме прямоугольника с выступающими основаниями, они напоминают знаки русской гвардии образца XIX столетия. Такие же элементы украсят обшлага рукавов.

Подробнее о новом парадном обмундировании российских военных читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Военные получат историческую форму

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