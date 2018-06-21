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В Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Черчесова

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появилось в одном из районов Санкт-Петербурга.

Рисунок появился на одной из трансформаторных будок Петроградки. Его нарисовал художник проекта HoodGraff. Также к изображению тренера приложил руку и ярый футбольный фанат, музыкант Сергей Шнуров, сообщает телеканал «78».

Артист подписал граффити — «Ты просто космос, Стас». Появление нового рисунка Шнуров одобрил и отметил, что у города должны появляться свои герои.

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