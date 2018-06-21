Мэй заявила о приверженности политике противостояния России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна продолжит противостоять «недружественным действиям России».

«Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы», — приводит слова Мэй «Газета.ру».

При этом она отметила, что Великобритания «привержена концепции НАТО по сдерживанию и обороне», поэтому поддерживает диалог Североатлантического альянса с РФ.

Ранее сообщалось, что Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

Саммит НАТО намечен на 11–12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.