Мэй заявила о приверженности политике противостояния России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна продолжит противостоять «недружественным действиям России».
«Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы», — приводит слова Мэй «Газета.ру».
При этом она отметила, что Великобритания «привержена концепции НАТО по сдерживанию и обороне», поэтому поддерживает диалог Североатлантического альянса с РФ.
Ранее сообщалось, что Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.
Саммит НАТО намечен на 11–12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.