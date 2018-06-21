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Посольство Франции объяснило задержку в выдаче виз россиянам

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Посольство Франции в России увеличило срок рассмотрения заявок на визу на несколько дней из-за технических сложностей.

«С 21 июня, в связи с техническими проблемами срок рассмотрения заявок на визу увеличится на несколько дней», — говорится в сообщении французского диппредставительства в Facebook.

В посольстве не уточнили, на сколько дней затянется процедура выдачи визы. Ранее минимальный срок рассмотрения заявки во французских центрах составлял десять дней.

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