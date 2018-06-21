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В Ярославле эвакуировали более 560 человек из ТЦ после задымления

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В Ярославле 21 июня эвакуировали более 560 человек из торгово-развлекательного центра «Аура» из-за задымления.

«В подсобном помещении на третьем этаже трехэтажного торгово-развлекательного центра «Аура» в Ярославле произошло короткое замыкание в кулере с последующим задымлением», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Во время задымления сработали две системы противопожарной защиты — система пожаротушения и автоматическая система оповещения. В результате происшествия никто не пострадал.

Последний раз здание проверяли в апреле 2018 года, сообщает источник. По итогам проверки было выписано шесть протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.

17 июня в Уфе из-за задымления в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» эвакуировали 200 человек. Выяснилось, что причиной задымления стала подгоревшая пища на плите в гипермаркете «Перекресток».

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